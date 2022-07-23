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Сахар неожиданно пропал с полок польских магазинов

15:19
  • суббота
  • 23 июля 2022

Его практически нет в Варшаве и других городах

С полок польских магазинов исчез белый сахар. Об этом в субботу сообщает РИА Новости. Отмечается, что в Варшаве его нет как в крупных торговых сетях, так и в небольших магазинах.

При этом, судя по соцсетям, в других городах Польши ситуация с сахаром такая же. Ритейлеры сетуют на непростую глобальную ситуацию, нехватку контейнеров, а также высокие тарифы на транспортировку. Среди других возможных причин возникшей проблемы - погода и климат.

Между тем в российском правительстве сообщили, что Российская Федерация обеспечивает внутреннюю потребность в основных продуктах питания с избытком. Страна обеспечена в том числе растительным маслом, зерном, рыбой, мясом и сахаром.

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