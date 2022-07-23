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New York Post: Байден боится ответных мер Путина на санкции

16:01
  • суббота
  • 23 июля 2022

По мнению обозревателя издания, Москва и Пекин контролируют внешнюю политику США

После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия. Такого мнения придерживается обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.
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По словам журналиста, лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику США. При этом, отметил Мюррей, американский президент Джо Байден боится того, как Путин может отреагировать на санкции со стороны Запада.

"Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас", — отмечается в статье, которую цитирует РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал список под названием "Их грехи", в котором перечислил то, в чем не виновата Россия. Один из пунктов касался США и Джо Байдена.

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