Соглашение было подписано накануне

Профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари назвал заключенную в Стамбуле продуктовую сделку уроком для США и Евросоюза.

"Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата", - сообщил профессор РИА Новости.

Российская сторона в пятницу в Стамбуле подписала соглашение с ООН и Турцией по экспорту украинского зерна. Как сообщили в ООН, разминирование украинских портов после соглашения по зерну проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры.

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