ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Корпорация IMAX приостановила деятельность в России

17:18
  • суббота
  • 23 июля 2022

Это произошло с 1 июня

Предоставлявшая кинематографическую систему для кинотеатров корпорация IMAX покинула Россию. Об этом ТАСС рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Эксперт: Регионам следует поддержать киноиндустрию по примеру Москвы

"Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая", - сказал он. По словам Исаева, для операторов IMAX-залов остается вариант - демонстрация иного контента.

Со своей стороны председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал РИА Новости, что IMAX приостановила деятельность в России, однако не ушла из страны совсем.

"Официальная позиция, единственное письмо, которое официально я видел от них, - это то, что они временно приостанавливают свою деятельность в России", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний. Власти города приняли решение о компенсации затрат кинотеатрам на прокат и рекламу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Зрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.