Корпорация IMAX приостановила деятельность в России

Это произошло с 1 июня

Предоставлявшая кинематографическую систему для кинотеатров корпорация IMAX покинула Россию. Об этом ТАСС рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

"Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая", - сказал он. По словам Исаева, для операторов IMAX-залов остается вариант - демонстрация иного контента.

Со своей стороны председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал РИА Новости, что IMAX приостановила деятельность в России, однако не ушла из страны совсем.

"Официальная позиция, единственное письмо, которое официально я видел от них, - это то, что они временно приостанавливают свою деятельность в России", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний. Власти города приняли решение о компенсации затрат кинотеатрам на прокат и рекламу.

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