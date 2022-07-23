ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

Большинство заражений выявляется в Европе

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в субботу объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян - чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", - сказал глава ВОЗ.

20 июля в ВОЗ сообщили, что в мире зафиксировано почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Большинство заражений выявляется в Европе.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения пока не существует.

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