Эрдоган озвучил сроки начала вывоза зерна по Черному морю

Это произойдет в ближайшее время

Перевозка зерна по Черному морю стартует уже в ближайшие дни. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя достигнутые в Стамбуле договоренности.

"С началом в ближайшие дни перевозки судами зерна мы внесем важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса", - приводит ТАСС слова Эрдогана.

Российская сторона в пятницу в Стамбуле подписала соглашение с ООН и Турцией по экспорту украинского зерна. Как сообщили в ООН, разминирование украинских портов после соглашения по зерну проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал подписание этого документа "маяком надежды в Чёрном море".

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