Роспотребнадзор: в России нет новых случаев оспы обезьян

В России есть возможность проведения тестирования на оспу обезьян

Ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет", - приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. "До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В мире зафиксировано уже порядка 14 тысяч случаев заражения.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения на текущий момент нет.

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