Роспотребнадзор: в России нет новых случаев оспы обезьян

В России есть возможность проведения тестирования на оспу обезьян
Ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.
"На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет", - приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
По данным ведомства, на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. "До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В мире зафиксировано уже порядка 14 тысяч случаев заражения.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения на текущий момент нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"