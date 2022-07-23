ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор: в России нет новых случаев оспы обезьян

18:46
  • суббота
  • 23 июля 2022

В России есть возможность проведения тестирования на оспу обезьян

Ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.
Вирусолог оценил вероятность распространения оспы обезьян в России

"На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет", - приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. "До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В мире зафиксировано уже порядка 14 тысяч случаев заражения.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения на текущий момент нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.