Врач рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 Байдена

У президента США - кашель, насморк и ломота в теле

Врач Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал, что беспокоит президента США, болеющего коронавирусной инфекцией. По словам медика, состояние главы государства улучшается.

"Первичные симптомы президента, хотя и стали менее выраженными, сейчас включают больное горло, насморк, кашель с мокротой и ломоту в теле", - приводит РИА Новости слова врача.

21 июля стало известно, что президент США сдал положительный тест на COVID-19. В Белом доме тогда сообщили, что что 79-летний Байден находится на карантине, будет в полной мере выполнять обязанности главы государства дистанционно.

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