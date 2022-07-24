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Блинкен обвинил Россию в "ударе по Одессе"

09:41
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

В Вашингтоне считают, что Москва пытается лишить Украину "экономической жизнеспособности"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "решительно осуждают ракетный удар России по украинскому порту Одесса".

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По словам главы Госдепа, Москва пытается лишить Украину "экономической жизнеспособности".

"Данное нападение ставит под серьезное сомнение приверженность России соблюдению вчерашней сделки и подрывает усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки. Россия несет ответственность за усугубление международного продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию, а также полностью выполнить договоренность, на которую дала свое согласие", - сказал Блинкен (цитата по РИА "Новости").

Каких-либо доказательств своих слов госсекретарь не привел.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
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