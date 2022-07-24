Блинкен обвинил Россию в "ударе по Одессе"

В Вашингтоне считают, что Москва пытается лишить Украину "экономической жизнеспособности"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "решительно осуждают ракетный удар России по украинскому порту Одесса".

По словам главы Госдепа, Москва пытается лишить Украину "экономической жизнеспособности".

"Данное нападение ставит под серьезное сомнение приверженность России соблюдению вчерашней сделки и подрывает усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки. Россия несет ответственность за усугубление международного продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию, а также полностью выполнить договоренность, на которую дала свое согласие", - сказал Блинкен (цитата по РИА "Новости").

Каких-либо доказательств своих слов госсекретарь не привел.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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