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Politico сообщила о гибели в Донбассе наемников из США, Канады и Швеции

09:49
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Госдеп частично подтвердил информацию

Как написала американская газета Politico, в Донбассе на этой неделе погибли два наемника из США, а также по одному из Канады и Швеции.

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Издание ссылается на "командира иностранных бойцов" по имени Руслан Мирошниченко. По его словам, погибли американцы Брайан Янг и Люк Люцишин, Эдварде Патриньяни из Швеции и Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады.

"Мы находимся в контакте с семьями погибших в это тяжелое время, нам больше нечего добавить", - сообщил представитель Госдепа, подтвердив гибель двух граждан США.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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