Захарова рассказала о просьбе США не фотографироваться с Лавровым

Чтобы продемонстрировать "изоляцию" России

Как сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, американские дипломаты просят зарубежных коллег не фотографироваться с Сергеем Лавровым.

"Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции", - написала спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что представители США демонстрируют "глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности".

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