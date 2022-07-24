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Захарова рассказала о просьбе США не фотографироваться с Лавровым

09:58
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Чтобы продемонстрировать "изоляцию" России

Как сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, американские дипломаты просят зарубежных коллег не фотографироваться с Сергеем Лавровым.

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"Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции", - написала спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что представители США демонстрируют "глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности".

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