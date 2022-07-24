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New York Times: Эрдоган стал головной болью для Байдена

10:07
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Политика Анкары "сводит с ума" администрацию Белого дома

Газета The New York Times назвала в своей статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "головной болью" для главы Белого дома Джо Байдена.

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Как отмечается в материале, политика Анкары "сводит с ума" администрацию американского лидера.

"Эрдоган вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу", - приводятся в материале слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

Речь, в частности, идет о предупреждениях Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также его поездке в Тегеран на встречу с Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси.

"Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России", - сказано в статье.

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