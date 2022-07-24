Река Бзугу вышла из берегов и полностью затопила улицы

Сочи пережил вторую волну непогоды. Этой ночью курорт накрыл залповый ливень. Потоки воды неслись по улицам. Затопило дома и объекты инфраструктуры. Погибла женщина, повреждены десятки автомобилей. Сейчас в городе ликвидируют последствия. И хотя пик дождей пройден, погода, по мнению синоптиков, остается неблагоприятной.

Бурные потоки воды смывают все на своем пути. Не успели сочинцы прийти в себя от одного потопа - как вновь обрушился страшный ливень. Всего за час ночью выпало 55 миллиметров осадков. Это больше месячной нормы.

Река Бзугу вышла из берегов и полностью затопила улицы. Заложниками стихии стали водители и пассажиры. Сильнейший ливень, который назвали залповым, затопил дороги, придомовые территории и электроподстанции. В результате в некоторых районах были отключены свет и водоснабжение. Пострадали цокольные и первые этажи зданий.

На Донской улице стихия унесла жизнь женщины. По рассказам очевидцев, ее нога застряла между машиной и ограждением. И в какой-то момент женщину накрыл поток. На соседней улице - Новая заря - МЧС эвакуировали посетителей торгового центра.

Сколько автомобилей в итоге оказались повреждено - пока непонятно. Городские власти подсчитывают ущерб вместе с владельцами . В городе развернули оперативный штаб. Всю ночь в Сочи работали спасатели.

"Произведена откачка воды с привлечением сил и средств сочинского пожарно-спасательного гарнизона. (Уровень воды в реке нормализовался. Река находится в русле", - сообщил заместитель начальника сочинского управления МЧС по Краснодарскому краю.

К утру движение на основных магистралях восстановили. Специалисты изучают состояние дорожного полотна. Синоптики же призывают не расслабляться. На ближайшие сутки прогноз неблагоприятный. Но есть надежда, что пик осадков в Сочи прошел.

Екатерина Гоголева,"ТВ Центр"

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