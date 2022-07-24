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Жертвами урагана в Польше стали два человека

11:58
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Смерч срывал крыши с домов и валил деревья

Польша приходит в себя после урагана. В результате удара стихии погибли два человека.

Шторм с грозой и градом обрушился накануне на центральные и юго-восточные регионы страны. Смерч срывал крыши с домов и валил деревья. Более 36 тысяч жителей остались без электроэнергии.

Из детских лагерей пришлось эвакуировать 400 человек. Экстренные службы работают в усиленном режиме - сотрудники пожарной охраны выезжали на вызовы почти две тысячи раз.

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