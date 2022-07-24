Большинство ракет успешно отразили системы ПВО

В Херсонской области ВСУ вновь обстреляли район Каховской ГЭС и мост через реку Ингулец. Атаки велись при помощи американских HIMARS. Большинство ракет успешно отразили системы ПВО. Сегодня ударам со стороны радикалов подверглась и Донецкая республика. На обстрелы мирных городов союзные силы отвечают тяжелой артиллерией.

Это вовсе не салют, хотя и выглядит завораживающе. Ночью украинские боевики обстреляли Калининский и Ворошиловский районы города из РСЗО "Град" снарядами с зажигательной боевой частью. Их элементы горят несколько минут и провоцируют пожары. Боеприпасы взорвались над мирными кварталами - площадь покрытия огромна.

После полуночи многострадальный Донецк обстреляли еще и 155-миллиметровыми снарядами натовского калибра. В ходе атаки погиб мужчина, ранены женщина и подросток. Шестью ракетами из американских систем HIMARS ударили по городу Красный Луч в Луганской народной республике.

Провокации с участием мирного населения украинские формирования готовят и на подконтрольной Киеву территории, сообщают в российском Минобороны. Так, в Артемовске на этажах многоквартирных домов размещены огневые позиции, в подвалах хранят оружие и боеприпасы. Радикалы не дают жителям покидать свои дома, любые попытки жестко пресекают.

"В Белгород-Днестровском Одесской области в здании городской спортивной школы по улице Независимости размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сообщил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России.

Группе российского спецназа удалось определить координаты танкового соединения ВСУ на замаскированных позициях. Обычно спецназовцы передают данные артиллеристам, не привлекая к себе внимание. Но на этот раз они вынуждены были вступить в бой с дозорными, которые охраняли опорный пункт украинских националистов, и ликвидировать неприятеля.

"Группа пошла, зашла в квадрат, обнаружила противника, обнаружила технику, отошла. Артиллеристы отработали. Все. Разведка должна работать бесшумно. Только если конкретно внезапная встреча с противником, как сейчас это произошло", - рассказал командир группы специального назначения.

Сигналы от разведчиков принимают расчеты РСЗО "Град". Система реактивного залпового огня эффективно уничтожает командные пункты и укрепрайоны ВСУ, а также артиллерийские и минометные батареи.

В освобожденных от националистов районах налаживается нормальная жизнь. В населенных пунктах Харьковской области возобновили работу рынки. На прилавках все самое свежее от местных фермеров, которые теперь приезжают сюда без опаски. Меры безопасности при этом сохраняются серьезные. Товар завозят в строго отведенное время, каждую машину тщательно досматривают, а всю продукцию проверяют в лаборатории.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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