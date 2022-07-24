Минобороны представило новых героев спецоперации на Украине

Мужество и отвага старшины Николая Деттера позволили отбить нападение превосходящих сил противника

Министерство обороны России сообщило о новых подвигах военных в ходе спецоперации на Украине.

Старший лейтенант Андрей Гордиевский в лесополосе обнаружил большое скопление украинских диверсантов и принял решение атаковать их своим взводом. Отделение националистов было уничтожено. При этом потерь среди подчиненных Гордиевского нет.

Мужество и отвага старшины Николая Деттера позволили отбить нападение превосходящих сил противника. Несмотря на шквальный огонь, его группе удалось ликвидировать 4 единицы вражеской техники, затем еще один БТР и более 20 боевиков.

Старший лейтенант Алексей Кощеенков со своими подчиненными на подступах к одному из поселков обнаружил опорный пункт националистов и два дзота с минометными расчетами. В ходе скоротечного боя укрепления были уничтожены, часть радикалов сдались в плен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"