Украина нашла врага в рядах Евросоюза

Премьера Венгрии назвали "рупором российской пропаганды"

Правительство второй раз за неделю расширило перечень недружественных государств. В список вошли острова Гернси и Мэн (юрисдикция Великобритании), а также Багамы. Они поддерживают санкции против нашей страны. Тех, кто подобные меры не одобряет, Киев записывает во враги. Премьера Венгрии Виктора Орбана обвинили в российской пропаганде. А бывший греческий министр вышел с плакатом, порочащим НАТО и США.

У Украины новый враг, причем в рядах Евросоюза. МИД страны обрушился с резкой критикой на премьер-министра Венгрии. Заявление Киева лаконично: Виктор Орбан - рупор российской пропаганды.

Во время визита в Румынию венгерский лидер выступил на митинге. И сказал все, что думает о России, Украине и политике Запада: "Ситуация такова - мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса. Мы должны смириться: санкции не ослабляют Москву. Европа в беде - экономической и политической. Правительства рушатся, как костяшки домино. С начала войны это уже произошло в Великобритании, Италии, Болгарии, Эстонии. А осень еще даже не наступила. Украина никогда не выиграет войну против России, даже с американскими инструкторами и оружием. Новая стратегия должна быть сосредоточена не на победе в войне, а на мирных переговорах".

В своем неожиданно резком выступлении лидер не самой маленькой страны Евросоюза подчеркнул: большая часть мира США и ЕС демонстративно не поддержала. Китай, Индия, Бразилия, Африка, арабский мир занимаются своими делами и укрепляют связи с Москвой. Западу не повезло, что из большой политики ушли Ангела Меркель и Дональд Трамп, которые не допустили бы ни войны на Украине, ни энергетического кризиса. Впрочем, судя по состоянию здоровья нынешнего хозяина Белого дома и его неуклонно падающим рейтингам, скоро все может поменяться. На возможность снова вступить в большую политическую игру намекнул во Флориде Дональд Трамп.

"Все, что делает этот коррумпированный истеблишмент, направлено на сохранение их власти и контроля над американским народом. Они больны. Считайте меня агентом России, мне все равно, я богатый парень. Но я люблю нашу страну. Мы получили больше голосов, чем любой действующий президент в истории США. И возможно, нам придется сделать это снова", - сказал он.

Пока же в Вашингтоне отчаянно пытаются поддерживать тающий миф о "мировом антироссийском фронте". И там, где не имеют реальных рычагов влияния, просят иностранных партнеров хотя бы не фотографироваться с "этими русскими" во время официальных встреч. По словам представителя нашего МИД, именно это происходит во время зарубежных поездок Сергея Лаврова.

"Россия права. США и НАТО устроили ад на Украине" - такой неожиданно смелый лозунг тоже появился в Европе. На предвыборном плакате лидера оппозиционной партии Греции экс-министра энергетики Панайотиса Лафазаниса. Что же до Венгрии, то после "пророссийского", как его теперь называют, выступления премьера Орбана, некоторые жители решили демонстративно поддержать Украину. На немногочисленном гей-параде.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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