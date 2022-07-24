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Во Всероссийском дне чтения вслух приняли участие 15 регионов

12:17
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

В Москве развернули более десяти площадок для выступлений

В России прошел первый Всероссийский день чтения вслух "Живая классика".

В Москве развернули более десяти площадок для выступлений. Главная - Библиотека-читальня имени Тургенева. Участники декламировали любимые произведения. По итогам лучшие чтецы получили памятные призы.

В рамках мероприятия также организовали встречи с известными деятелями культуры. Всего в акции участвовали 15 российских регионов.

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День чтения вслух "Живая классика"
День чтения вслух "Живая классика"
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