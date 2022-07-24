Во Всероссийском дне чтения вслух приняли участие 15 регионов

В Москве развернули более десяти площадок для выступлений

В России прошел первый Всероссийский день чтения вслух "Живая классика".

В Москве развернули более десяти площадок для выступлений. Главная - Библиотека-читальня имени Тургенева. Участники декламировали любимые произведения. По итогам лучшие чтецы получили памятные призы.

В рамках мероприятия также организовали встречи с известными деятелями культуры. Всего в акции участвовали 15 российских регионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"