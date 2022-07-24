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Красота и изысканность в каждой роли: Ирина Мирошниченко отмечет юбилей

12:26
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Стать актрисой она мечтала с детства

В воскресенье юбилей отмечает Ирина Мирошниченко. Поздравление с 80-летием направил президент Владимир Путин. Глава государства отметил яркий талант, благодаря которому артистка дарит публике сильные, глубокие эмоции.

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Стать актрисой она мечтала с детства. И с легкостью поступила в школу-студию МХАТ, после окончания была принята в труппу художественного театра имени Чехова. На его сцене Ирина Петровна блистает уже более полувека.

А еще - работы в кино. Впервые снялась студенткой - в эпизоде культовой комедии "Я шагаю по Москве". Потом была роль разведчицы в фильме "Их знали только в лицо". В один миг Мирошниченко стала иконой элегантности и шарма для миллионов советских женщин. "Андрей Рублёв", "Дядя Ваня", "Вам и не снилось..." - сейчас в фильмографии актрисы более 60 картин.

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Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко
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