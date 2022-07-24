Россия дополнила перечень недружественных стран и территорий

Ранее в список были включены США, Канада, Великобритания и все государства Евросоюза

Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств и территорий, сообщила пресс-служба кабмина.

"В перечень вошли острова Гернси и Мэн , поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации", - уточняется в сообщении.

Ранее в список были включены США, Канада, Великобритания и все государства Евросоюза, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Все операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

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