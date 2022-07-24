Синоптик: вероятность сорокаградусной жары в Москве нулевая

Температурный рекорд принадлежит лету 2010 года

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец оценил в беседе с РИА "Новости" вероятность 40-градусной жары в Москве.

"Что касается вероятности 40-градусной жары в Москве, то она нулевая. У нас рекорд принадлежит самому жаркому лету 2010 года - для июля это плюс 38,2 градуса", - сказал он.

По словам метеоролога, финал июля и август будут теплыми, с превышением нормы на несколько градусов, но не экстремально жаркими.

Ранее в июле температурный рекорд был побит в Великобритании. В Лондоне была зафиксирована 40-градусная жара.

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