ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Запорожская область может обратиться к России за помощью с референдумом

11:48
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Голосование планируют провести в сентябре

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о подготовке к референдуму по вхождению региона в состав России, который, как ранее сообщалось, запланирован на сентябрь.

В Запорожье обвинили ВСУ в атаках ради срыва референдума
Запорожскую АЭС атаковали три дрона-камикадзе

"Сейчас мы работаем своими силам. Когда уже будет полная картина по подготовке к референдуму, то за консультациями, за опытом мы можем обратиться к российской стороне. Это понимание будет в ближайшем будущем", - сказал Рогов (цитата по РИА "Новости").

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жители Запорожской области с флагом России
Жители Запорожской области с флагом России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.