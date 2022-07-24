Запорожская область может обратиться к России за помощью с референдумом

Голосование планируют провести в сентябре

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о подготовке к референдуму по вхождению региона в состав России, который, как ранее сообщалось, запланирован на сентябрь.

"Сейчас мы работаем своими силам. Когда уже будет полная картина по подготовке к референдуму, то за консультациями, за опытом мы можем обратиться к российской стороне. Это понимание будет в ближайшем будущем", - сказал Рогов (цитата по РИА "Новости").

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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