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Захарова: ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта

11:05
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Был нанесен высокоточный удар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска обстреляли одесский порт.

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"Если кто-то еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, посмотрите, что происходит. Ракеты "Калибр" уничтожили саму возможность подобных заявлений", - сказал он.

На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", - написала она в Telegram.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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