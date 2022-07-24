С коронавирусом в России госпитализированы еще 757 человек

Выписаны в связи с выздоровлением 4812 пациентов

В России с коронавирусной инфекцией госпитализировали 757 человек за сутки - на 36,9% меньше по сравнению с 23 июля, сообщил оперштаб по контролю за распространением заболевания.

"Выписано в связи с выздоровлением 4812 человек, на 0,2% больше по сравнению с 23 июля. Выявлено 7523 новых случая COVID-19. Подтверждено 37 летальных исходов", - также говорится в сообщении.

В Москве суточный прирост новых случаев составил 2386, в Санкт-Петербурге - 781.

За все время пандемии в России зарегистрировано 18 532 255 случаев коронавируса. Умерли 382155 пациентов.

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