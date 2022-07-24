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Путин и Мирзиёев обсудили международную ситуацию

12:49
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Лидеры выразили обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели в воскресенье телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Затронуты также некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень в Узбекистане заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, - говорится в сообщении".

Лидеры выразили обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства и союзничества.

Ранее Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана орденом Александра Невского.

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