ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: удар в Одессе был нанесен по территории судоремонтного завода

13:00
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Выведены из строя мощности предприятия

Как сообщило в воскресенье в ходе брифинга Министерство обороны России, на территории порта Одессы высокоточными ракетами уничтожен украинский военный корабль и склад поставленных США ракет Harpoon.

Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников
Украина нашла врага в рядах Евросоюза

Уточняется, что ударом по судоремонтному заводу в Одессе выведены из строя мощности предприятия по ремонту и модернизации кораблей Украины.

Кроме того, высокоточным оружием поражена авиационная техника ВСУ на военном аэродроме в Кировоградской области.

ВС России в рамках контрбатарейной борьбы подавили три взвода реактивных систем залпового огня "Град" ВСУ в ДНР. ВКС ударили по складам вооружения и боеприпасов 28-й бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в Николаеве, уничтожено более 50 человек.

Российская авиация в ДНР уничтожила две американские гаубицы М777, а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель" ВСУ. ПВО за сутки сбили пять БПЛА, перехватили десять снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия удара по позициям ВСУ
Последствия удара по позициям ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.