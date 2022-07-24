Минобороны: удар в Одессе был нанесен по территории судоремонтного завода

Выведены из строя мощности предприятия

Как сообщило в воскресенье в ходе брифинга Министерство обороны России, на территории порта Одессы высокоточными ракетами уничтожен украинский военный корабль и склад поставленных США ракет Harpoon.

Уточняется, что ударом по судоремонтному заводу в Одессе выведены из строя мощности предприятия по ремонту и модернизации кораблей Украины.

Кроме того, высокоточным оружием поражена авиационная техника ВСУ на военном аэродроме в Кировоградской области.

ВС России в рамках контрбатарейной борьбы подавили три взвода реактивных систем залпового огня "Град" ВСУ в ДНР. ВКС ударили по складам вооружения и боеприпасов 28-й бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в Николаеве, уничтожено более 50 человек.

Российская авиация в ДНР уничтожила две американские гаубицы М777, а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель" ВСУ. ПВО за сутки сбили пять БПЛА, перехватили десять снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS.

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