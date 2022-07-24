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Трамп заявил, что существуют только два гендера

13:18
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Слова экс-главы Белого дома были встречены громкими аплодисментами

Бывший президент США Дональд Трамп отказался признавать, что в мире существует более двух гендеров.

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"Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров - есть мужчины и есть женщины. Два гендера", - сказал Трамп на студенческой конференции во Флориде (цитата по РИА "Новости").

Отмечается, что слова экс-главы Белого дома были встречены громкими аплодисментами.

Как добавил Трамп, республиканцы "очень скоро вернут страну обратно".

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Дональд Трамп
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