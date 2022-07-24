Киев сообщил, что в ВСУ работают более 50 тысяч женщин

Пять тысяч - на передовой

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сейчас в ВСУ работает более 50 тысяч женщин, передает ТАСС.

"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", - сказала Маляр.

Ранее стало известно, что с 1 октября украинки, получившие образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, должны встать на учет в военкоматах.

До этого Владимир Зеленский анонсировал реформу в украинской армии.

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