Захарова пошутила над журналистами

В Каире проходит встреча глав МИД России и Египта

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов.

"Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали её торжественного появления. А она так и не пришла", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

В настоящее время Лавров и его египетский коллега проводят встречу в расширенном формате с участием делегаций. Прежде российский министр был принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

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