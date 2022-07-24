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Захарова пошутила над журналистами

14:06
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

В Каире проходит встреча глав МИД России и Египта

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов.

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"Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали её торжественного появления. А она так и не пришла", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

В настоящее время Лавров и его египетский коллега проводят встречу в расширенном формате с участием делегаций. Прежде российский министр был принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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