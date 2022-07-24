В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за пожаров

В округе Марипоса горят дубовые леса

В центральной Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Новый очаг лесных пожаров распространился на площади в 40 квадратных километров.

В округе Марипоса горят дубовые леса. Из населенных пунктов эвакуированы более шести тысяч человек. Огонь полыхает в жилых домах и уже подошел вплотную к знаменитому национальному парку Йосемити, где растут древние секвойи. Деревья появились там еще до ледникового периода.

Борьбу со стихией ведут четыреста сотрудников экстренных служб при поддержке авиации. Однако взять ситуацию под контроль пока не получается. Распространению огня способствуют жара и сильный ветер.

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