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Собянин: Более 155 тысяч человек посещают занятия "Московского долголетия"

14:19
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Власти сохранили онлайн-формат проекта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что занятия проекта "Московское долголетие" в настоящее время посещают 155 тысяч человек.

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"Этим летом участники "Московского долголетия" могут выбирать и совмещать удобные для себя форматы занятий - очно и онлайн. Сейчас в проекте больше 155 тыс. горожан. Из них 94,5 тыс. занимаются дистанционно", - говорится в посте главы города.

Как уточнил мэр, очные занятия проходят в помещениях, в парках и на спортплощадках. Кроме того, в районах работают 52 центра "Московского долголетия", где мероприятия организуют сами члены клубов. Планируется, что к концу года таких центров будет больше 70.

По словам Собянина, "Московское долголетие" перешло в онлайн с началом ковида. Чтобы у старшего поколения была возможность заниматься спортом и творчеством даже дома, этот формат сохранили.

"Многие на лето уехали на дачу, но благодаря проекту продолжают общаться с друзьями и преподавателями. Для дачников открыты специальные направления - ландшафтный дизайн и садоводство. Популярны уроки по органическому земледелию", - написал также градоначальник.

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Проект "Московское долголетие"
Программа "Московское долголетие"
Программа "Московское долголетие"
Программа "Московское долголетие"
Программа "Московское долголетие"
Московское долголетие
Московское долголетие
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