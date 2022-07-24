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В Херсоне задержали работавшего на СБУ мужчину

14:48
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Он рассылал сообщения на номера российских солдат

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Херсоне Дмитрия Захарова. Он признался, что осуществлял рассылку спам-сообщений российским военнослужащим с призывом сдаться по приказу СБУ.

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Текст сообщения был следующим: "Русский солдат, сдавайся, подумай о семье, мы поможем вернуться тебе живым".

"После начала СВО я сообщил своему куратору Руслану, что у меня есть компьютерная программа, с помощью которой я рассылаю рекламу своим клиентам и предложил ему разослать сообщения", - рассказал задержанный (цитата по ТАСС).

Он добавил, что разослал сообщения на 500 номеров.

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