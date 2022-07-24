Россия рассматривает возможность поставок Египту вакцины "Спутник Лайт"

В рамках гуманитарного проекта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с египетским коллегой, что проект российской промзоны в Египте находится на завершающей стадии договоренностей.

По словам министра, Россия на переговорах с Египтом подтвердила приверженность российских экспортеров к выполнению всех взятых на себя обязательств.

Также сообщается, что Россия готова предоставить Египту тест-системы для выявления оспы обезьян, рассматривает возможность поставок вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в рамках гуманитарного проекта.

Очередное заседание российско-египетской межправкомиссии пройдет осенью в Каире.

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