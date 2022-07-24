Слуцкий указал на уничтожение США возможностей для диалога

Россия же стремится выступать с конструктивных позиций

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил возможность диалога между Россией и США.

"Возможность диалога, как, к слову, и украинскую экономику, уничтожают США и их подопечные в Киеве, отказываясь от конструктивных шагов и устраивая провокации каждый раз, когда достигаются хотя бы какие-то договоренности", - написал парламентарий в Telegram.

Комментируя заключение продовольственной сделки в Стамбуле, Слуцкий отметил, что Россия выступила с ответственных и конструктивных позиций.

"Тем самым, по сути, были обнулены все обвинения коллективного Запада. Именно это, вероятнее всего, и пугает господина Блинкена, а совсем не перспектива голодающих детей в Африке", - уточнил он.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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