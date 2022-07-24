ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров отметил готовность России к переговорам с Украиной

15:39
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Но с той стороны никакой готовности нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри, что Москва готова к переговорам с Киевом.

Россия пообещала Киеву жесткие условия в случае возобновления переговоров
Украина нашла врага в рядах Евросоюза

"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию", - сказал министр (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что Россия не просит снять с нее санкции.

"Это проблема, которая заслуживает отдельного внимания, мы просто будем теперь развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.