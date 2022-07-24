Лавров отметил готовность России к переговорам с Украиной

Но с той стороны никакой готовности нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри, что Москва готова к переговорам с Киевом.

"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию", - сказал министр (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что Россия не просит снять с нее санкции.

"Это проблема, которая заслуживает отдельного внимания, мы просто будем теперь развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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