Лавров отметил готовность России к переговорам с Украиной

Но с той стороны никакой готовности нет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри, что Москва готова к переговорам с Киевом.
"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию", - сказал министр (цитата по РИА "Новости").
Он добавил, что Россия не просит снять с нее санкции.
"Это проблема, которая заслуживает отдельного внимания, мы просто будем теперь развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"