Польша хочет сделать свои войска сильнейшими в Европе

Ранее Варшава объявила о планах довести общую численность армии до 400 тысяч человек

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика будет иметь самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в Европе.

"Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства", - добавил министр (цитата по РИА "Новости").

Ранее Варшава объявила о планах довести общую численность армии до 400 тысяч человек.

Прежде Польша передала Киеву несколько сотен танков Т-72, из-за чего в польских войсках возник дефицит бронетехники. Вместе с тем еще до этого Польша заключила контракт на покупку 250 новых Abrams у США.

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