ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша хочет сделать свои войска сильнейшими в Европе

16:15
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Ранее Варшава объявила о планах довести общую численность армии до 400 тысяч человек

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика будет иметь самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в Европе.

Экс-президент Польши призвал сократить население России
Польша решила отказаться от мести украинцам за Волынскую резню

"Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства", - добавил министр (цитата по РИА "Новости").

Ранее Варшава объявила о планах довести общую численность армии до 400 тысяч человек.

Прежде Польша передала Киеву несколько сотен танков Т-72, из-за чего в польских войсках возник дефицит бронетехники. Вместе с тем еще до этого Польша заключила контракт на покупку 250 новых Abrams у США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Польские военные
Польские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.