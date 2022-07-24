Власти Сочи объявили режим ЧС

Ранее там прошли залповые ливни

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что по всему городу объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район", - написал он в Telegram.

По словам Копайгородского, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Ранее в Сочи прошли залповые ливни. Затоплены оказались 16 городских улиц, участки федеральных трасс. Погибла женщина, которая оказалась заблокирована между унесенной водой машиной и дорожным ограждением.

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