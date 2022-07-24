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Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области

17:11
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Особенно важно поддерживать матерей с новорожденными детьми

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что российская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области.

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"Посмотрим список нужд, попробуем рассчитать запрос на ближайшее время, чтобы каждый раз была доставка и вы были уверены, что у вас есть необходимый объем препаратов с запасом", - сказала парламентарий.

Она добавила, что особенно важно поддерживать матерей с новорожденными детьми.

"Мы с коллегами отдельно об этом поговорили, чтобы товары для новорожденного тоже у нас можно было бы получить в штабе гуманитарной поддержки", - уточнила Кузнецова.

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