Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области

Особенно важно поддерживать матерей с новорожденными детьми

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что российская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области.

"Посмотрим список нужд, попробуем рассчитать запрос на ближайшее время, чтобы каждый раз была доставка и вы были уверены, что у вас есть необходимый объем препаратов с запасом", - сказала парламентарий.

Она добавила, что особенно важно поддерживать матерей с новорожденными детьми.

"Мы с коллегами отдельно об этом поговорили, чтобы товары для новорожденного тоже у нас можно было бы получить в штабе гуманитарной поддержки", - уточнила Кузнецова.

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