Джонсон намерен вернуться на пост премьера Британии

Не в ближайшем будущем, но в обозримом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее подавший в отставку, намерен вернуться на пост главы правительства в будущем, пишет Times.

"Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Он считает, что он и есть тот самый человек", - приводит издание слова источника.

Также отмечается, что несколько консерваторов уже столкнулись с критикой со стороны избирателей.

Имя нового премьера станет известно 5 сентября. В финал голосования вышли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.

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