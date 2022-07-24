Власти США объяснили замедление экономики

Инфляция в стране слишком высока

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что экономика страны замедляется.

"Экономика замедляется: в прошлом году она росла очень быстро, на 5,5%, это привело к возвращению на работу людей, потерявших ее из-за пандемии. Это не экономика во время рецессии", - сказала она в эфире NBC.

Как добавила Йеллен, рост экономики замедляется, это "необходимо и соответствует ситуации".

По словам главы Минфина, инфляция в США "слишком высока".

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