Власти США объяснили замедление экономики

Инфляция в стране слишком высока
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что экономика страны замедляется.
"Экономика замедляется: в прошлом году она росла очень быстро, на 5,5%, это привело к возвращению на работу людей, потерявших ее из-за пандемии. Это не экономика во время рецессии", - сказала она в эфире NBC.
Как добавила Йеллен, рост экономики замедляется, это "необходимо и соответствует ситуации".
По словам главы Минфина, инфляция в США "слишком высока".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"