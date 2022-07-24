В Японии объявили тревогу в связи с извержением вулкана

Несколько десятков человек уже эвакуированы

Японской метеорологическое агентство объявило максимальный уровень тревоги в связи с началом на острове Кюсю извержения вулкана Сакурадзима, передает NHK.

Людей призывают проявлять осторожность на дистанции до трех километров от кратера. Из наиболее опасных районов эвакуировано несколько десятков жителей.

Сакурадзима (высота 1117 метров, площадь - около 77 квадратных километров) расположен в префектуре Кагосима. Вулкан является туристической достопримечательностью, к нему ходит паром из Кагосимы.

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