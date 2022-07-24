ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Японии объявили тревогу в связи с извержением вулкана

18:33
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Несколько десятков человек уже эвакуированы

Японской метеорологическое агентство объявило максимальный уровень тревоги в связи с началом на острове Кюсю извержения вулкана Сакурадзима, передает NHK.

Старейший член императорской семьи Японии заболел ковидом
Россия ввела санкции против 384 японских парламентариев

Людей призывают проявлять осторожность на дистанции до трех километров от кратера. Из наиболее опасных районов эвакуировано несколько десятков жителей.

Сакурадзима (высота 1117 метров, площадь - около 77 квадратных километров) расположен в префектуре Кагосима. Вулкан является туристической достопримечательностью, к нему ходит паром из Кагосимы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вулкан Сакурадзима
Вулкан Сакурадзима
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.