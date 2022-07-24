Режим ЧС и сравнения с апокалипсисом: что происходит в Сочи

Размытые дороги, поваленные деревья, полсотни искореженных автомобилей

В Сочи объявлен режим ЧС. После второго сокрушительного удара непогоды улицы выглядят катастрофически. За сутки выпала почти месячная норма осадков. Автомобили, как щепки, уносило бурными потоками. Есть жертвы. Спасатели весь день откачивают воду и разбирают завалы из деревьев и искореженных машин.

Последствия сильнейшего ливня в Сочи устраняли весь день. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По оценке местных властей, в наиболее пострадавшем Центральном районе города никогда еще в современной истории не было столь масштабных разрушений.

Произошедшее местные жители сравнивают с апокалипсисом. Всего за час на город обрушилось больше 90% месячной нормы осадков. На каждый квадратный метр в среднем пришлось по 100 литров воды, посчитали специалисты. Это так называемый "залповый" ливень.

Многих, несмотря на предупреждения метеорологов, стихия застала врасплох. Из Берегов вышла река Бзугу. Уровень воды в Хосте и Мацесте достиг критической отметки. Пришлось даже задействовать систему оповещения. Городские улицы в считанные минуты превратились в полноводные реки.

Мощный поток воды сносил все на своем пути. На улице Донская погибла женщина. "Один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды и начал неконтролируемое движение. Женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением", - сообщила Анна Пушкина, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Также по Сети распространились кадры спасения людей из затопленного цокольного этажа здания. Дверь оказалась заблокирована. Вода поднялась практически до потолка. Счет шел на минуты. Чтобы выбраться, мужчине и женщине под контролем спасателей пришлось плыть под водой, задержав дыхание.

И таких спасенных, сообщают в МЧС, около тридцати. Треть из них дети. Эвакуировать пришлось и посетителей одного из торговых центров.

Некоторое время в городе наблюдались проблемы с электроснабжением. Сейчас их устранили. Специальная комиссия обследует пострадавшие дома. Решается вопрос, насколько они безопасны. Ведь сохраняется угроза оползней и селей. Пик непогоды, по словам, синоптиков, пройден. Однако, все городские пляжи Сочи сейчас закрыты из-за угрозы образования смерчей. Накануне туристам, отдыхающим на Черноморском побережье, удалось заснять сразу два атмосферных вихря.

Матвей Шестаков, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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