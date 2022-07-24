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Лавров заявил, что России жаль украинский народ

19:09
  • воскресенье
  • 24 июля 2022

Москва поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве жаль украинский народ, "который заслуживает гораздо лучшего".

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"Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ.

Как добавил министр, российский и украинский народы продолжат жить вместе.

"Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - подчеркнул глава МИД (цитата по РИА "Новости").

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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