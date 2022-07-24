Лавров заявил, что России жаль украинский народ

Москва поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве жаль украинский народ, "который заслуживает гораздо лучшего".

"Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ.

Как добавил министр, российский и украинский народы продолжат жить вместе.

"Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - подчеркнул глава МИД (цитата по РИА "Новости").

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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