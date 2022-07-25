Четыре человека погибли в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли населенный пункт Рубежное

Донбасс вновь подвергся мощным обстрелам с позиций украинских националистов. В Рубежном Луганской Народной республики погибли четверо мирных жителей. По городу нанесли удар снарядами "натовского" калибра - 155-мм. Под огнём неонацистов и территория ДНР. За минувшие сутки выпустили около 500 снарядов, в том числе из установок "Пион", дальность стрельбы которых - почти 50 километров. Под мощным обстрелом оказалась и Горловка, там, по данным местных властей, частично разрушена поликлиника, один человек ранен.

Не смог удержать – уничтожь: подобная тактика ВСУ - акт отчаяния и абсолютного бессилия. Месть, которую украинские националисты вымещают на мирных жителях. В 4 утра под массированный обстрел попал спящий город Красный Лиман. Ранена женщина. Жилые дома, детская библиотека, автомобили... Разрушений в городе немало. За прошедшие сутки противник выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии и миномётов по дюжине мирных населенных пунктов ДНР.

В Луганской республике город Красный Луч обстрелян американской РСЗО HIMARS. По позициям националистов открывается ответный огонь. Союзные силы наносят урон ВСУ из их же оружия в направлении Славянска. В Минобороны подчеркивают - в фокусе только военные объекты противника.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon". Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Артиллеристы ЛНР предлагают украинским боевикам сложить оружие. Информационные листовки рассказывают о реальной расстановке сил на фронтах. После прочтения бойцы ВСУ добровольно сдаются в плен. Очередной солдат негодует из-за того, что командование их бросило: "Привезли, оставили и все. Одного не могу понять. Что мы им плохого сделали? Нас просто кинули, да и все, на убой".

Не питают иллюзий и те, кто еще на поле боя. Крик о помощи военнослужащего отдельного стрелкового батальона 36-й бригады ВСУ сначала на украинском, потом на русском: "У некоторых вообще рожки пустые. Ни гранат, ни хрена вообще нет, ни машин вообще нет, нас отправляют вообще непонятно куда, непонятно с чем".

Расчёты самоходных реактивных систем залпового огня "Град" выполняют боевые задачи. Тем временем на освобожденных территориях города возвращаются в мирной жизни. В разгар базарного дня идёт бойкая торговля.

Фермеры, наконец, могут продать свою продукцию. Качество гарантируют. Все товары проходят обязательную экспертизу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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