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Минобороны показало работу "Смерчей" на Украине

08:39
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Системы способны поражать цели на расстоянии в несколько десятков километров

Минобороны поделилось кадрами боевой работы ракетных систем залпового огня "Смерч": двенадцать реактивных снарядов были выпущены по позициям неонацистов и полевому складу.

Трёхсотмиллиметровые снаряды способны поразить цели противника на расстоянии в несколько десятков километров. После залпа расчёты быстро передислоцируются в район перезарядки. Для корректировки огня и доразведки наши военные применяют беспилотные летательные аппараты "Орлан".

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