В Минобороны назвали новые имена героев СВО

Они проявили мужество и отвагу

Ежедневно наши военные проявляют мужество и отвагу, защищая мирных жителей Донбасса. О новых подвигах рассказали в Минобороны.

Сержант Николай Мерзликин во время патрулирования обнаружил шестерых украинских диверсантов. Скрытно подобравшись к противнику, метким броском гранаты Николай уничтожил двоих радикалов, а остальных взял в плен. Во время допроса националисты выдали ценную для наших военных информацию.

Благодаря старшему лейтенанту Илье Макарову с разницей в несколько дней были предотвращены сразу два нападения на наших военных. В ходе боёв с украинскими диверсантами старший лейтенант лично уничтожил 10 неонацистов и не допустил потерь среди личного состава.

Боевая машина, в экипаж которой входит ефрейтор Александр Бояршин, подверглась авиаудару противника. Александр получил серьёзное ранение, но, оказав самому себе медицинскую помощь, он спас из подбитой техники товарищей. После этого Александр восстановил боеспособность машины и продолжил вести бой с националистами.

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