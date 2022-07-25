ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны назвали новые имена героев СВО

08:41
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Они проявили мужество и отвагу

Ежедневно наши военные проявляют мужество и отвагу, защищая мирных жителей Донбасса. О новых подвигах рассказали в Минобороны.

Сержант Николай Мерзликин во время патрулирования обнаружил шестерых украинских диверсантов. Скрытно подобравшись к противнику, метким броском гранаты Николай уничтожил двоих радикалов, а остальных взял в плен. Во время допроса националисты выдали ценную для наших военных информацию.

Благодаря старшему лейтенанту Илье Макарову с разницей в несколько дней были предотвращены сразу два нападения на наших военных. В ходе боёв с украинскими диверсантами старший лейтенант лично уничтожил 10 неонацистов и не допустил потерь среди личного состава.

Боевая машина, в экипаж которой входит ефрейтор Александр Бояршин, подверглась авиаудару противника. Александр получил серьёзное ранение, но, оказав самому себе медицинскую помощь, он спас из подбитой техники товарищей. После этого Александр восстановил боеспособность машины и продолжил вести бой с националистами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.