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Путин поздравил работников органов следствия с профессиональным праздником

08:44
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Президент поблагодарил их за честную и добросовестную службу

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники органов следствия. Специалисты такой квалификации работают в трёх российских ведомствах - полиции, ФСБ и СКР. Действующих сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин.

"Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу. За профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы. И конечно, сегодня особые слова признательности, пожелания здоровья, благополучия адресую ветеранам органов следствия. Спасибо вам за готовность всегда оставаться в строю, делиться своим богатейшим опытом. Уверен, что и нынешнее поколение следователей будет всегда достойно выполнять свой долг перед страной и гражданами России. Продолжит совершенствовать свои знания, правовую культуру, внедрять передовые подходы и современные методики расследования с использованием новейших технологий. При этом крайне важно, чтобы ваша работа полностью соответствовала актуальным законодательным изменениям, в том числе направленным на улучшение делового климата в стране, на гуманизацию нашего законодательства. При этом необходимо жестко, непримиримо, по всей строгости закона преследовать лиц, виновных в преступлениях, угрожающих жизни, здоровью людей", - сказал Владимир Путин.

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