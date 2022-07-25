Германия перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа

Об этом, по данным СМИ, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

У Москвы нет предубеждений относительно переговоров с Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в Каире, добавив, что наша страна готова обсуждать широкий круг вопросов. Прокомментировал глава нашего МИД и раздуваемую на Западе тему угрозы продовольственного кризиса. Несмотря на старания недружественных стран, Россия остаётся надёжным поставщиком зерна, а Брюссель должен сам решить созданные им же проблемы.

После десятидневного перерыва на техобслуживание поставки газа по "Северному потоку-1" возобновлены. В Берлине вроде бы выдохнули. Энергетический кризис пока откладывается. Впрочем, панические настроения в Германии всё ещё сильны. Зима, что называется, близко. Зависимость от российских энергоресурсов ощутима, несмотря на все попытки немецких чиновников убедить свой народ в обратном. По итогу Германия, как пишет британский журнал The Spectator, угодила в газовую ловушку: "Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась журналистам, что её команда пыталась внушить канадцам, что турбину нужно вернуть России, потому что иначе Германия больше не получит газа и в таком случае не сможет поддерживать Украину, ведь будет занята крупномасштабными социальными волнениями внутри страны. Подобная риторика немецких чиновников играет Путину на руку и показывает, что психологическая и экономическая война Кремля против Германии намного эффективнее".

А страдает от промахов европолитиков при этом их же народ. Почему введённые коллективным Западом антироссийские санкции больнее всего бьют по кошелькам рядовых жителей Старого света и США, людям объяснить всё сложнее. Чиновники не сдаются и продолжают обвинять в высокой мировой инфляции и разгорающемся продовольственном кризисе Москву и лично Путина. Мол, Россия всё это время не только шантажирует прогрессивные демократии своими ресурсами, но ещё и специально блокирует вывоз украинского зерна, чтобы спровоцировать всеобщий голод. Почему-то не уточняя, что Украина не входит даже в пятёрку мировых экспортёров зерна. Для урегулирования продовольственного кризиса Западу, напомнил глава МИД Сергей Лавров, нужно для начала устранить установленные им же препятствия для российского экспорта продовольствия и удобрений. Чтобы всё же не допустить катастрофы, в ситуацию вмешался ООН.

Примечательно, что выступление министра иностранных дел Лаврова в которой раз прошло не в пустом зале. Изоляция России от всего мира пока существует исключительно на словах западных политиков.

"Американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Найти новых союзников, с которыми можно будет вместе дружить против Москвы, пока не получается. Большая часть мировых государств продолжают укрепление связей с Россией. Об этом, в частности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чем всерьёз разозлил киевский режим. Украинские политики не успевают загибать пальцы, перечисляя очередные зрады, то есть предательства.

"Санкции не пошатнули Россию - классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны. Они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие было неэффективны, в Кремле не задействовали бы безумные ресурсы для их дискредитации. Не пытались их остановить", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николаенко.

С этими заявлениями однозначно согласны, как минимум, в Лондоне. Судя по всему, совсем скоро защищать Украину отправится и ушедший в отставку премьер Борис Джонсон. Официальный ютуб-канал Даунинг-стрит опубликовал тренировку своего пока действующего шефа с солдатами ВСУ. В двухминутном ролике чиновник научился со свирепым видом бросать гранаты, стрелять из пулемёта и кричать обязательное "Слава Украине". Впрочем, этот искусственный театр военных действий уже высмеяли сами британцы, заявив, что пока Джонсон играет в игрушки, его родная страна находится на пороге развала.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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