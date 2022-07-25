Старейший студент из Италии получил диплом магистра в 98 лет

Два года назад он защитил диплом бакалавра

Итальянец Джузеппе Патерно получил звание магистра в 98 лет. Его девиз - пока человек жив, он должен быть любопытным. В столь почтенном возрасте Джузеппе удалось побить рекорд, причём собственный.

Лавры на голове и звание отличника, потому что экзамены сдал блестяще - набрал 110 баллов из 110. Теперь Джузеппе Патерно официально магистр истории и философии. Причем, старейший в Италии - ученую степень он получил в свои 98.

Два года назад он также триумфально защитил диплом бакалавра. Тогда выпускнику стукнуло 96. В университете Палермо самый возрастной студент был звездой среди сокурсников и, конечно, преподавателей.

"В его почтенном возрасте демонстрирует такую страсть к учёбе! Его энтузиазм, желание конечно, не совсем привычны для нас. Это большой пример нашим ребятам, потому что он впитывает знания с большой-большой радостью", - говорит ректор университета Палермо Фабрицио Микари.

Дважды отец, четырежды дедушка. Джузеппе Патерно мечтал о высшем образовании с детства. Родился в 1923 году, накануне Великой депрессии. Семья жила очень бедно: чтобы прокормить младших братьев и сестер, ему пришлось работать. Начальную школу едва окончил. Потом фронт, после Второй мировой пошел простым рабочим на железную дорогу. Достаток был скромный, на учебу не хватало. Аттестат о среднем образовании получил только в 31 год. О студенческой скамье он задумался после смерти жены.

"Она была намного моложе меня, но, увы, скончалась от рака в 76 лет. Когда её не стало, я подумал: к чему у меня еще осталась любовь? В юриспруденции или в чем-то другом я не смыслю. Интересна философия. Моя работа по философии посвящена светлой памяти моей Терри. Так звали Терезу", - говорит Патерно.

В 93 года решился на вступительные испытания в университет. Приняли. По итогам трех лет обучения написал дипломную работу на философскую тему "Красота души". Защитил на "отлично".

Потом нагрянула пандемия. А вместе с ней и дистанционное образование. Патерно потом признавался: какое-то время его охватила депрессия и опустились руки. Но с тревогами в итоге справился. Освоил такой нелюбимый им интернет. И даже согласился с плюсами удалёнки.

Уходить на заслуженный отдых не собирается. В планах у новоиспеченного магистра философии - роман. Книга о римском Папе Григории I. Писать намерен на печатной машинке, которую когда-то подарила ему мама.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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