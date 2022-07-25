Киев обрекает своих военных на заведомую смерть, заявили в регионе

Украинские военные предприняли попытку контрнаступления в Херсонской области, которая перешла под контроль армии России, однако потерпели неудачу. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов.

Объясняя неудачу ВСУ, чиновник напомнил, что "Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками".

Стремоусов подчеркнул, что все попытки атак и контрнаступлений по стороны Украины ведут лишь к большим потерям в рядах украинской армии.

Представитель Херсонской администрации заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его режим "просто бездумно бросает людей на верную смерть" и сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Херсонской области рассказали, что Киев попытался устроить диверсию в регионе. 13 июля сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины покинули рабочие места, испугавшись угроз киевских властей. Это могло привести к серьезнейшим нарушениям электроснабжения региона вплоть до полного отключения электричества.

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